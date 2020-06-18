"الخارجية": بذلنا الجهود للإفراج عن المحتجزين في ليبيا

نجحت جهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، في الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم احتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا - سبق ظهورهم في أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام - حيث تم إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، أنه فور ورود الأنباء والمعلومات حول احتجاز المواطنين المصريين في ليبيا، تم البدء فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف وبالتواصل مع المؤسسات والسلطات الأمنية في ليبيا والتي نثمن جهودها واستجابتها السريعة. حيث أسفر ذلك عن سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار التعاون مع الأشقاء في ليبيا وانطلاقاً من حرص الدولة المصرية على أمن وسلامة مواطنيها في الداخل والخارج.