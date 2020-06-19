فوز الهند وأيرلندا والمكسيك والنرويج بمقاعد غير دائمة بمجلس الأمن

فازت الهند وآيرلندا والمكسيك والنرويج بمقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وذلك خلال فترة اللجنة (2021-2022).

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن الهند خاضت المنافسة بدون معارضة للحصول على مقعد لمنطقتها الجغرافية، وكذلك المكسيك.وأخفقت كندا في الحصول على أصوات كافية للحاق بالمجلس، حيث خسرت أمام آيرلندا والنرويج.ولم تتمكن كينيا وجيبوتي من الحصول كذلك على أصوات كافية.

ومن المقرر عقد جولة ثانية من التصويت لتحديد الفائز الخامس لاحقًا.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضوًا، هم 5 دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يُجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.