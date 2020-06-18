عائد من ليبيا: تعرضنا للتعذيب في ترهونة

وجه سيد طنطاوي أحد العائدين من ليبيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما عاد سالما إلى أرض الوطن، كما اعتذر له عن الإساءات التي وجهها للدولة المصرية، تحت التهديد من الميليشيات الإرهابية.

وأضاف خلال تصريحات لكاميرا "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "نستطيع رد الإساءات لهم هنا ولكننا لم نترب على ذلك، هم إخوان ويحللون لأنفسهم ويحرمون على غيرهم".

وتابع: "سمعنا شتيمة مينفعش تتقال، ومعانا ناس من المجموعة لو عروا جسمهم الدنيا هتتقلب، وشفنا إهانة وضرب، والكل وقف معانا وأحمد الله على الرجوع لمصر، وكل الجهات في مصر تحركت، ولو كانوا عارفين أسماءنا كانوا جابونا، وبالفعل حصلوا على بياناتنا من قرانا، وتم حل الأمر بسرعة، وأشكر الجيش الليبي وقف وقفة حلوة معانا".

وأردف: "أول مكالمة كانت من السفير، كان بيتصل بيرن علينا كل ساعة وساعة ونص، ومقطعش معانا اتصال إلا لما استلمنا أمن الدولة، ومش هسافر ليبيا تاني ونحمد الله إننا جينا سلام لعيالنا وبلدنا".