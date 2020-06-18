  السعودية: تسجيل 4757 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلن مساعد وزير الصحة السعودية المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (4757) حالة جديدة مؤكدة لفيروس "كورونا" الجديد COVID -19 في المملكة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (145991) حالة، من بينها (50937) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1877) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

وأوضح المتحدث - خلال المؤتمر الصحفي الذى نشرته وكالة أنباء السعودية واس اليوم الخميس - أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ (1198273) فحصاً مخبرياً دقيقاً، مبينا أن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل (سرعة انتشار العدوى، ومعدلات الوفيات، ونسب الحالات الحرجة، وجود بؤر تفشيات)، وأن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات مدة زمنية نتيجة لطبيعة المرض".

وأكد أن فيروس "كورونا" لا يزال نشطاً، ولا يوجد لقاح مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر، وأنه يجب أن نعود بحذر بالالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن ‏مواقع وعيادات (تأكد) تؤمن وقاية للمجتمع بالفحص المبكر عبر مراكز متخصصة ووحدات متنقلة استقبلت أكثر من 70 ألف فحص.

واضاف أن نسب المخالطة المجتمعية تكاد تكون نصف الحالات التي رصدت، وهذا يدل على أن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، مطمئنا الجميع أن المملكة تقوم بأعمال مسح وتقصٍ في كل مرحلة، من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات تجعل فرص الانتشار أقل.. مجددا التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة ،والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

ولفت المتحدث إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8367894) حالة, تعافى منها (4091978) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (449397) حالة.

من جانبه، لفت الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع الانتباه إلى أن وجود فريق صحي علمي سعودي متخصص يتكون من استشاريين في عدة تخصصات مختلفة يعملون على تحديث البروتوكولات العلاجية المتبعة في المملكة، وإطلاق عدة بروتوكولات متعلقة بفيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة حتى الآن على أكثر من 26 بروتوكولاً علاجياً من قبل الوزارة وهي متوفرة على موقع الوزارة، وجرى تحديث هذه البروتوكولات العلاجية على جميع المستويات من قبل الفريق الصحي العلمي السعودي المتخصص.

وقال: إنه لا يوجد حتى الآن دواء ناجع لعلاج فيروس كورونا بنسبة 100%، كما لا يوجد لقاح لمنع الإصابة بالفيروس، إلا أن هناك عدة لقاحات مازالت في مراحل مختلفة من الاختبارات المعملية والسريرية، وبعض هذه اللقاحات وصلت إلى مراحل متقدمة من الاختبارات السريرية، آملاً أن تسفر هذه الدراسات والأبحاث عن توفر لقاح ناجع لمنع فيروس كورونا الجديد".