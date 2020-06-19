نشرة أخبار تركيا: استمرار زيادة عدد مصابي كورونا وعزل قرية بسبب الوباء

بعد اتخاذ الحكومة التركية لخطوة التأقلم مع كورونا والعودة للحياة الطبيعية حدث انفجار في أعداد الإصابة بكوفيد 19 في عدة محافظات ومنها فان حيث وصل عدد الإصابات في مدينة فان فقط إلى 650 حالة بعد العودة للحياة الطبيعية وبالرغم من ذلك ما زال هناك كثافة في الشوارع وازدحام على كل شيء كما تستمر زيادة الإصابات في المدينة بسبب زيارات التعازي وحفلات الزفاف التي لم تنقطع أو تتوقف .

عزل قرية في بينغول بسبب شخص مصاب بكورونا جاء من إسطنبول

تم عزل قرية جتشيتلي التابعه لمركز كارلي أوفا في محافظة بينغول وذلك بعد اكتشاف ثبوت إيجابية اختبار أحد المواطنين الذي جاء من إسطنبول من أجل حضور مراسم عزاء، وقد تم عزل القرية التي يعيش فيها 379 شخصا لمدة 14 يوما وأغلقت القوات مداخل القرية ومداخلها.