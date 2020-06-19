"ماراثون الثانوية العامة" يستعد للانطلاق.. رؤساء اللجان يتسلمون المدارس ومقار الاستراحات

واصلت مديريات التربية والتعليم فى مختلف المحافظات استعداداتها لانطلاق «ماراثون» امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والهيئات المعنية الأخرى، حيث تم تسليم المدارس التى ستجرى بها الامتحانات إلى رؤساء اللجان فى غالبية المحافظات أمس، للتأكد من جاهزيتها لبدء الامتحانات الأحد القادم، ومتابعة تجهيز مقار الاستراحات المخصصة لإقامة المراقبين والملاحظين طوال فترة الامتحانات، والتأكد من توافر وسائل الراحة بها، لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات.

بوابات لتعقيم الطلاب والملاحظين ونشر سيارات الإسعاف ووحدات للتدخل السريع فى محيط اللجان.. والانتهاء من تجهيز 146 لجنة فى الإسكندرية

ففى الإسكندرية، انتهت مديرية التربية والتعليم من تجهيز 146 لجنة، موزعة على 8 إدارات تعليمية، استعداداً لاستقبال 47 ألفاً و180 طالباً وطالبة، لأداء امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمراقبين من الإصابة بفيروس «كورونا»، وأصدر المحافظ، اللواء محمد الشريف، تعليماته إلى مديريات التعليم والصحة والأمن بضرورة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، فى ضوء التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم، يوسف الديب، إنه تم تجهيز 31 استراحة للمراقبين والمصححين ورؤساء اللجان، بواقع 22 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات، وتزويدها بالأثاث اللازم للإقامة، مشيراً إلى أن لجان قبول الاعتذارات بدأت عملها فى استقبال اعتذارات المعلمين عن أعمال الامتحانات والمراقبة، وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة فى هذا الشأن.

وتفقّد محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، عدداً من المدارس بمركز كفر شكر أمس، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم، طه عجلان، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وفى البحيرة، رفعت مديرية التربية والتعليم درجة الاستعداد لبدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وقال وكيل وزارة التعليم، الدكتور محمد سعد محمد، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية هذا العام يبلغ 30 ألفاً و876 طالباً وطالبة، موزعين على 120 لجنة، مشيراً إلى أنه تم توزيع وتسليم 240 بوابة تعقيم إلكترونية، بواقع بوابتين لكل لجنة، ووجّه بضرورة تمركز 5 نقاط طوارئ، موزعة على مراكز المحافظة، لمتابعة صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكى، عن وجود فريق طبى لمتابعة أى تطورات صحية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الفريق يضم 200 عضو، وأضاف أن المديرية ستتولى الإشراف على جميع المدارس التى ستجرى بها الامتحانات فى القرى بمختلف مراكز المحافظة، بينما تتولى هيئة التأمين الصحى الإشراف على مدارس المدن، وأضاف أنه سيتم توفير عدد من سيارات الإسعاف فى كل تجمع للجان الامتحانات، بواقع 5 سيارات بمحيط اللجان الكبرى، و60 سيارة أمام مقار اللجان الفرعية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على عبدالرؤوف، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 47 ألفاً و732 طالباً وطالبة، من بينهم 23 ألفاً و56 طالباً بالقسم العلمى شعبة علوم، و8 آلاف و178 طالباً بشعبة الرياضة، و16 ألفاً و49 طالباً بالقسم الأدبى، مشيراً إلى أنه جرى توزيع الطلاب على 152 لجنة، بالإضافة إلى عدد من اللجان الخاصة، تشمل لجنتين للمتفوقين والمكفوفين، وثالثة بسجن جمصة، ولجنة رابعة بمستشفى الأورام، وشدد على أنه لن يتم السماح بوجود أكثر من 14 طالباً فى كل لجنة.

وفى الغربية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، ناصر حسن، إن جميع لجان الامتحانات أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة الأحد المقبل، وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام يبلغ 34 ألفاً و780 طالباً وطالبة، موزعين على 122 لجنة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، جاهزية المحافظة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث تم تزويد المدارس، التى ستجرى بها الامتحانات، بالمستلزمات الطبية والأدوات الوقائية ومواد التطهير والتعقيم، وكواشف الحرارة، كما تم تعقيم ورش جميع اللجان، وشدد المحافظ على ضرورة إخطار غرفة العمليات بكافة خطوات سير الامتحان، منذ بداية دخول الطلاب وحتى انصرافهم، ورصد أى أخطاء أو قصور، والعمل على تلافيها فوراً.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بقنا من تركيب 65 بوابة تعقيم أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة الرئيسية، لتعقيم الطلاب والمراقبين قبل الدخول إلى مقر اللجنة، كما جرى تسليم كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين، والتى تشمل أجهزة الكشف الحرارى والكمامات وواقيات الوجه والأحذية والقفازات، وقال وكيل الوزارة، صبرى خالد، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية هذا العام يبلغ 17 ألفاً و821 طالباً وطالبة، موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية.