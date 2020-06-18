رئيس مدينة القنطرة شرق يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق لجان الثانوي العام بمدرسة الفريق الجمسي حيث تم التأكد من جاهزية المدرسة وإعداد اللجان بسعة كل لجنة 14 طالبا.

ووصل عدد المتقدمين هذا العام لامتحان الثانوي 274 طالبا وطالبة وتم إعداد لجنتين للعزل لحجز الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها، وذلك في إطارالإستعدادات لبدء موسم الإمتحانات لشهادة الثانوية العامة والمقرر لها اعتبار من يوم الأحد 21 يونية الجاري، وتحت إشراف المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينة.

واكد طارق إسماعيل وكيل إدارة القنطرة شرق التعليمية على انة تم وصول بوابة التعقيم والمستلزمات الخاص بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وذلك لحماية الطلاب والمراقبين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق بحملة نظافة داخل المدرسة وخارجها ويتم تعقيم المدرسة ووجه رئيس المركز والمدينة بتقديم كل الخدمات المتاحة لدي الوحدة المحلية لسلامة الطلاب المدرسين والمراقبين.

كما تم متابعة استكمال إصلاح خط مياه 500 بشارع مجمع المصالح بمعرفة شركة مياه الشرب بالتعاون مع الوحدة المحلية بتقديم المعدات اللازمة، ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع التي سيتم رصفها بالمدينة الجديدة بمعرفة جهاز التعمير