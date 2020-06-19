الطقس اليوم الجمعة 19-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة، حار على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

كما تنشط رياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مصحوبة بارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة مصحوبة ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارًا طقس حار، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 50 كم/ساعة، مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.