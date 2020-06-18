"الناتو" يحقق في الحادث بين فرنسا وتركيا في المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية، خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال ستولتنبرج - بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي، حسبما أذاعت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن وزراء الدفاع حرصوا على أن تحقق السلطات العسكرية لحلف الأطلسي في الحادثة بهدف توضيح كل ما يحصل.

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على ضرورة احترام حظر الأمم المتحدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حلف الأطلسي يدعم تطبيق قرار الأمم المتحدة القاضي بفرض حظر على تسليم الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد كذلك أن الحلف يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع في ليبيا.