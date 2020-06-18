العراق يبحث تطوير قدرات قواته الجوية مع حلف الناتو

بحث قائد القوة الجوية العراقية اللواء الطيار شهاب جاهد، مع رئيسة بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، والجنرال جيني كارديني، وعددا من ضباط الحلف، التعاون المشترك بين قيادة القوة الجوية وقوات الحلف والاتفاق على صيغة تشمل المواضيع والتحضير للمرحلة المقبلة، كإرسال بعثة تدريبية استشارية حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا"، اليوم، أنّ ذلك جاء خلال لقاء بمقر القيادة الجوية العراقية، وأكد الجانبان أهمية العمل معا لتطوير قدرات القوة الجوية العراقية وتقديم الخبرات وتطوير الكوادر والطواقم الجويين.

من جهتها، ذكرت بعثة الناتو في العراق، أنّ القائدين ناقشا نظام الترميز الخاص بالحلف والذي ينوي العراق أن يتبنى العمل به، ما يساعد في تحسين توفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة العراقية، مشيرة إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية العراقية وحلف الناتو في مجالات عدة مثل التدريب والتعليم، وتخطيط هيكل القوة.