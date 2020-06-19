خبراء الأرصاد يحذرون من سيول عنيفة تجتاح إسطنبول والأناضول الليلة

حذر خبراء الأرصاد في تركيا من اجتياح السيول لعدة مدن تركية، وذلك في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة يوزجات بمحافظة بورصة الخميس، وتسببت في غرق العديد من المنازل والشوارع وتلف المحاصيل الزراعية.

ونقلت جريدة «يني تشاغ» عن مذيع الأرصاد الجوية بقناة «سي إن إن» التركية بنيامين سورمالي، تحذيراته من حدوث موجة ثانية من السيول في إسطنبول، وقال في بث مباشر إنه من المتوقع أن تبدأ موجة جديدة في غضون الساعة الثامنة أو التاسعة، وأنها سوف تستمر حتى صباح اليوم التالي وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتوقع خبراء الأرصاد أن تبدأ الأمطار في مدينة تكير داغ مرورًا باسطنبول، وأنها ستكون عاصفة في منطقة الأناضول بداية من الساعة الثامنة أو التاسعة، وستستمر في الهطول بشكل غزير حتى صباح اليوم التالي، السبت، مع توقعات باستمرارها بنسبة خفيفة يوم الأحد المقبل.

ومن المرتقب أيضا أن ينهمر المطر بغزارة غدا الجمعة على مناطق أضنة، وعثمانية وهطاي، كما يصاحبها رعد وبرق.