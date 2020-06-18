الإبراشى لأولياء الأمور: ركزوا في امتحانات الثانوية ولا تنساقوا للشائعات

نصح الإعلامي وائل الإبراشي، أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة، ألا يعملوا على تشتيت ذهن أبنائهم والانسياق وراء الشائعات التى يطلقها البعض بشأن الامتحانات المرتقبة، وتابع: "الدولة أنفقت 500 مليون جنيه من أجل الضوابط الصحية، ولا يمكن أن تهدرها".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن صحة الطلاب والمعلمين هى الأولوية الأولى للدولة خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد" محل تقدير واحترام من دول العالم.

وفى سياق آخر قال "الإبراشى"، إن تخصيص 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة تأكيد على الإيمان بدور المرأة الكبيرة فى المجتمع، وتابع: "سنصل فى يوم من الأيام إلى ترشح المرأة المصرية للانتخابات دون كوتة بعد أن يتأهل المجتمع لذلك".