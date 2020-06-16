وائل الإبراشي: مشهد اطمئنان الرئيس على مصاب يٌعلم الناس فضيلة الإنقاذ

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مشهد توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاطمئنان على أحد المصابين فى حادث سير، يحمل الكثير من المعانى، خاصة أن به عفوية وتلقائية، ويعلم الناس فضيلة الإنقاذ، والتكاتف وقت الأزمات، مضيفا: "المشهد تم تداوله بشكل كبير وموسع".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التكاتف والتعاون ومساعدة الآخرين حال تعرضهم لأزمة، هى من صميم قيم الشعب المصرى، وتابع: "أتمنى أن تسود هذه القيم فى الشارع المصرى".

وفى سياق آخر أكد "الإبراشى"، أن ما حدث فى الصين من ظهور إصابات جديدة بكورونا بعد شهرين من عدم إصابة أحد، يؤكد على أننا سنتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لعدة أشهر مقبلة، متبعين الإجراءات الطبية والاحترازية والوقائية، من أجل تجاوز الجائحة.