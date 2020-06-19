الفنان حسين أبوحجاج: التمثيل مش هيأكلني عيش.. وعلمت عيالي من ورشة الكاوتش

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه لم يترك العمل فى ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها بمحافظته المنيا، أثناء مشاركته فى الأعمال الفنية.

وأضاف "أبوحجاج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ورشة "الكاوتش"، التي يمتلكها هي التي ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبناءه فى مدارس خاصة، متابعا: "أنا مسبتهاش علشان أرجع ليها تانى.. أنا فاتح الورشة منذ سنة 85.. وأنا قلت أن التمثيل مش هيوكلنى عيش ومش مضمون لكن الورشة أكل عيشى".

وأوضح أن التمثيل مهنة غير مضمونة، وهو ما جعله يتمسك بعمله الخاص فى الورشة، وتابع: "أنا كنت أخد فى المشهد بتاع صعيدى فى الجامعة الأمريكية 400 جنيه وكنت باجى من المنيا للقاهرة وأرجع تانى.. مفيش غير مسلسل الكبير هو اللى أخد منى وقت كبير خلانى أقعد فى القاهرة".

وأكد الفنان حسين أبو حجاج، أن دخوله إلى عالم الفن كان بطريق الصدفة، ولم يخطط له مطلقاً، وتابع: "أنا دخلت التمثيل وأنا عندى 46 سنة بالصدفة.. وأنا بلاقى متعتى فى العمل بورشة الكاوتش ".