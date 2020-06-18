جيران وأصدقاء "ماما سناء": كانت الأم الثانية ولديها حل لكل مشكلة

يوم حزين شهدته مدينة كفر الدوار، بالبحيرة، عقب نبأ وفاة سناء عبدالحميد، اليوتيوبر الشهيرة باسم "ماما سناء"، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى منصات عزاء، تداولوا من خلالها صورا لماما سناء بصحبة ابنائها، ونشر مقربون لها صورا تذكارية لهم بصبحتها قبل وفاتها، ذاكرين أهم المواقف التى جمعتهم سويا.

أميرة سالم، صديقة الأسرة، قالت لـ"الوطن"، استقبلت الخبر بصدمة شديدة أفقدتنى الكلام لساعات، وسعيت بعدها للتواصل مع الأسرة، إلا أن زوجة "محمد" نجل ماما سناء، منعتنى من الذهاب لهم بسبب الاجراءات الاحترازية التى أمرت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن الأسرة فرضت على نفسها عزل منزلى، بسبب حالتى الحزن والحذر التى سيطرت عليهم.

وتابعت، "ماما سناء" كانت بمثابة الأم الثانية لي ولكل من يعرفها، وكانت ملاذي في الوقت الذي أحزن فيه، أو اتعرض لأي مشكلة، حيث كانت تستقبلني بحكمة ومحبة الأم، وخلال وقت قصير تجد حلا لمشكلتي، وأخرج من منزلها وكأني لم اتعرض لأي حزن أو أزمة.

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وكانت سناء عبدالحميد توفيت، فجر اليوم، بعد مرضها المفاجئ مساء أمس، حيث جرى دفنها بمقابر الأسرة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولم تتلق الأسرة واجب العزاء، واكتفوا بالتواجد داخل شقتهم وسط حالة من الحزن.