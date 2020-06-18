مدير حميات دمنهور بعد تعافيه من كورونا: تجربة صعبة ونقلت العدوى لأسرتي

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت صعبة جدًا، لأنه نقل العدوى إلى أسرته.

واشار "هواش" إلى أنه الآن تعافى تمامًا هو وأسرته، وسيتبرع ببلازما الدم يوم 26 يونيو الجاري، وتابع: "التجربة صعبة جدًا لكن العامل النفسي أهم خطوة فى الشفاء ".

ونصح "هواش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مرضى كورونا بالتماسك وعدم الانسياق للأوهام، وتابع: "إذا خاف المريض، تتراجع المناعة ويتمكن الفيروس أكثر فى الجسد، وتتردى الحالة الصحية للمريض، وتدخل في مرحلة الخطورة".

وأكد "هواش"، أن الوقاية الآن هى العلاج نفسه، وعلى الجميع أن يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل حماية الشخص نفسه فى المقام الأول ومن ثم المجتمع، وتابع: "عندما تشك فى نفسك استشر طبيبًا على الفور، واعزل نفسك فى البيت، واتبع الإجراءات الطبية".