خروج 13 حالة من عزل إسنا بعد تعافيهم من فيروس كورونا

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب الأقصر، مساء الخميس، خروج 13 حالة جديدة بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين ومن بينهم حالتين كانوا في العناية المركزة، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

جدير بالذكر أن بهذا العدد يصل من المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 680 وذلك بعد تحول نتائجهم المخبرية من إيجابية لسلبية مرتين متتاليتين.