ضربها بالكرسي وأشعل النيران فيها.. ضبط قاتل موظفة بقنا

تمكنت مباحث قنا، من ضبط قاتل موظفة بالتضامن الاجتماعي، وحرقها داخل مسكنها، وهو أحد أقربائها بغرض سرقتها.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى بلاغاً بالعثور على جثة متفحمة لسيدة تدعى " منى .أ.إ.م "موظفة بإدارة الشئون الإجتماعية بقنا، داخل شقتها بنجع الخربة التابع لقرية الأشراف القبلية، مركز قنا.

وتبين بحسب مباحث قنا، أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خال المجنى عليها يدعى" عبدالرحمن.ح.ع"، عاطل، مقيم بدائرة مركز قنا.

وقام بقتلها لرفضها اقراضه مبلغ مالي فتسلل إلى شقتها وقام بسرقة مبلغ مالي 15 ألف جنيهًا، استيقظت من النوم وشاهدته داخل الشقة في منتصف الليل قام بالتعدي عليها ومنعها من الاستغاثة بالجيران، فضربها بكرسي على رأسها، ثم أشعل النيران داخل الشقة ليخفي معالم الجريمة.وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، واستكمل المحضر ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.