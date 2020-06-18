أمن قنا وأسوان يستعيدان سيارة حكومية مسروقة

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، من ضبط المتهمين بسرقة سيارة (حكومية) محافظة قنا، من أمام منزل رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي جراجوس بمركز قوص، بعد ضبطها في مركز كوم أمبو.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط 3 متهمين بسرقة سيارة المحافظة، من أمام منزل رئيس مجلس قروي جراجوس.

وكشفت التحريات، أن 3 أشخاص وهم، محمد. ع، 33 عاما، مقيم بمركز قوص، وراضي. س، 32عاما، مقيم مركز قوص، وأحمد. م،21 عاما، قاموا بسرقة سيارة المحافظة من أمام منزل رئيس مجلس قروي جراجوس، وعملوا على تخبئتها بمدينة كومبو بمحافظة أسوان، بغرض سرقتها وبيعها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والسيارة.