في 3 خطوات.. تعرف على مراحل بحث شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مراحل بحث شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء التى يتلقاها الجهاز، مشيرا إلى أنه في حالة ورود شكوى من المستهلك بشأن التضرر من فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد يتم طلب بعض المستندات من الشركة لكي يتم المساعدة على حل الشكوى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المستندات المطلوبة، ومراحل بحث شكاوى فواتير الكهرباء، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلةالخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مراحل بحث شكاوي فواتير الكهرباء

1. تقرير المعاينة على الطبيعة مدون به قراءة العداد.

2. . صفحة الكشف للاستهلاك لمدة عامين سابقين لتاريخ الواقعة والمدة التالية.

3. كما يتم طلب بعض المستندات من الشاكي وهي:

• صورة من فاتورة الاستهلاك محل الشكوى والفواتير السابقة والتالية لها.

• صورة فوتغرافية لقراءة العداد على الطبيعة.

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.