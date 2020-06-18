هندسة الكهرباء تعاين موقع إنشاء المحطة الجديدة في الشيخ زويد

عاين فريق من المختصين بشركة كهرباء الشيخ زويد بشمال سيناء، موقع المحطة الجديدة التي من المفترض إنشائها خلال الفترة المقبلة بقرية الشلاق بمناطق غرب الشيخ زويد.

وقالت شركة الكهرباء، إن المحطة الجديدة ستعمل بطاقة ما فوق 380 فولت أي يمكن أن تشغل محطات التحلية، لافتا إلى أنها سوف تغطي مدينتي الشيخ زويد ورفح بالكامل ضمن محطات التحلية الموجودة في أبو شنار بساحل رفح ومحطة السكادرة للتحلية بساحل الشيخ زويد، علاوة على تشغيل 4 محطات تحلية وهي العكور وأبو طويلة والشلاق والخروبة بقرى الشيخ زويد الغربية والجنوبية.

وقال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء، إن الانقطاع المتكرر للكهرباء في الشيخ زويد سببه عملية التركيب للمناطق بخطوط وتفريعات اللوحة الجديدة، مؤكدا استقرار الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أهالي الشيخ زويد قد اشتكوا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في وسط المدينة والمناطق المجاورة لسوق الثلاثاء، والقرى الجنوبية بما فيها منطقة الوحشي.