"الإسكان" نفذت أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

شرعت وزارة الإسكان فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهى مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك لزيادة نسبة المعمور.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الإسكان، فقد شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها.

وفقاً لخطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضم الجيل الرابع من المدن 20 مدينة جديدة، منها 14 مدينة تم البدء فى تطويرها بمساحة إجمالية حوالى 580 ألف فدان، تعتمد فى إنشاء مدن الجيل الرابع على تقنيات المدن الذكية التى تضمن استدامة التصميم العمرانى ومواجهة النمو غير المخطط وتوفير فرص للسكن والاستثمار، وتوزع مدن الجيل الرابع، على عدد كبير من المحافظات لتوفير فرص تنموية بمناطق مختلفة وأنشطة استثمارية متنوعة وبعض المدن تشهد معدلات إنجاز مرتفعة ومنها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.