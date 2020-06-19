البحر الأحمر: إعادة تجهيز الشاطئ العام بالغردقة بتطبيق القواعد الصحية

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تعمل حاليا على إعادة تجهيز الشاطئ العام بمدينة الغردقة والممتد على يمتد بطول 1 كيلومتر.

وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه سيتم إعادة فتح الشاطئ العام مرة أخرى بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الصحية المتبعة في الفنادق بالمدينة بإشراف وزارة الصحة، موضحا أن مدينة "الغردقة" لها زبون خاص من السائحين.

وتابع أن المحافظة تلقت اتصالات من دول أجنبية عدة ترغب في إحضار مواطنيها إلى الأوكرانيين والألمان، وكل مدينة وليها زبونها، والغردقة بلد ليها زبون".

وأكد أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعادة النظر في قرار إغلاق عددا من الفنادق في مدينة الغردقة، بعدما قام الوزير بسحب عدد من التراخيص من قبل الفنادق حرصا على العمالة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 75 منشأة تم إعطائها تصريحا باستقبال السائحين ضمن أكثر من ألفين منشأة: "يوميا فيه أكثر من 10 منشآت بتتقدم، واللجنة مش ملاحقة".