أردوغان يغيّر خريطة القضاء.. تنقلات واسعة لأكثر من 4 آلاف قاضٍ

أجرى مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا حركة تنقلات واسعة شملت 4 آلاف و626 قاضياً ومدعياً عاماً في 15 محافظة مختلفة، ما اعتبرته أحزاب المعارضة خطوة جديدة لترسيخ أقدام التحالف الجمهوري بين حزب الرئيس رجب طيب أردوغان «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» في القضاء.

وطالت حركة التنقلات بنسبة أكبر عددًا من القضاة والمدعين العامين في إسطنبول، وشملت أيضًا تغييرات في كل من أنقرة وإزمير وآيدن وأنطاليا وقونيا وشانلي أورفا وفتحية وديار بكر وملاطيا وتكيرداغ وغازي عثمان باشا ومانيسا وغازي عنتاب وبولو وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم البت في طلبات الاعتراض وإعادة النظر في القائمة مرة أخرى، ومن ثم الإعلان عن النتائج الأخيرة في 24 يونيو الحالي.

ويؤكد محللون أن التحالف الحاكم المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، رسخا أقدامهما في جهاز القضاء من خلال حركة التنقلات الأخيرة.

جدير بالذكر أن السلطات التركية أعلنت هذا الأسبوع أيضاً عن حركة تغيير محدودة لمديري الأمن في خمس ولايات، من بينها إسطنبول، والأسبوع الماضي أجريت حركة تغيرات واسعة في صفوف المحافظين، تضمنت تعيين 18 محافظًا جديدًا، وتغيير أماكن 23 آخرين.