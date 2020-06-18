المسلماني: مظاهرات أمريكا ثورة ثقافية ضد أنصار العبودية

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، أن هيكل القوى العالمية مازال كما هو، "أمريكا وروسيا" في السلاح، و"أمريكا والصين" في الاقتصاد.

وقال المسلماني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ذو الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، يقوموا بثورة ثقافية، ويعيدوا الاعتبار للأمريكان أصحاب البشرة السوداء، ومهاجمة كل من أيدوا العبودية، ضاربًا المثل لما حدث لتمثال كريستوفر كولومبوس، وإلقائه في البحيرة، وتدمير تمثايل أنصار العبودية، وزعماء الكونفيدرالية.

وأضاف المسلماني، أن النائبة نانسي بيلوسي، قالت إنهم يسعوا لرفع 11 تمثال لزعماء الكونفيدرالية، وتغيير أسماء بعض القواعد العسكرية.

وأشار المسلماني، إلى أن المتظاهرين أسقطوا تمثايل تراث العبودية، بما فيهم تشرشل، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بإعادة تشكيل المناهج، ورفع سيرة من كانوا يؤيدوا العبودية.