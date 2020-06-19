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خبير: إجراءات البنك المركزي ساهمت في تقليل خسائر المشروعات الصغيرة

كتب:

أحمد حامد دياب
02:22 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
أحمد الزيات

أحمد الزيات

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشاركتها في الناتج القومي الإجمالي.

وقال "الزيات" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة النتاج القومي يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 18%.

وأوضح الزيات أن الناتج القومي الإجمالي في مصر يبلغ 280 مليار دولار وأن حجم مشاركة المشروعات الضغيرة والمتوسطة 50 مليار دولار، متوقع حدوث انخفاض في قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن إجراءات البنك المركزي تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة ساهمت في تقليل خسائر القطاع.

 