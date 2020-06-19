خبير: إجراءات البنك المركزي ساهمت في تقليل خسائر المشروعات الصغيرة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشاركتها في الناتج القومي الإجمالي.

وقال "الزيات" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة النتاج القومي يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 18%.

وأوضح الزيات أن الناتج القومي الإجمالي في مصر يبلغ 280 مليار دولار وأن حجم مشاركة المشروعات الضغيرة والمتوسطة 50 مليار دولار، متوقع حدوث انخفاض في قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن إجراءات البنك المركزي تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة ساهمت في تقليل خسائر القطاع.