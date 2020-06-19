المالية: رصد 28 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للإسكان الاجتماعي

قال وليد عبدالله وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، إنه جرى اعتماد 2.2 مليار جنيه كاستخدامات للموازنة العامة للدولة، منها نحو 353 مليار جنيه مخصصة للأجور، بزيادة ما يقرب 34 مليار جنيه للعاملين في الدولة.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc مصر: "الرئيس السيسي اعتمد قرارا بإقرار علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها شهريًا وحافز إضافي يتراوح ما بين 150 جنيهًا و375 جنيهًا".

وتابع، أن المبالغ التي تمت زيادتها من إقرار قانون الخدمة المدنية في عام 2016 تكون متساوية حسب المستوى الوظيفي لكل العاملين في الدولة، وهو تحقيق للعدالة وإصلاح لهيكل الأجور.

وأردف أنه جرى زيادة ما يقرب من 25 مليار جنيه في باب الخدمات، الذي يحتوي على الصحة والتعليم.

وأشار، إلى أنه جرى رصد ما يقرب من 28 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، في السنة المالية المقبلة.