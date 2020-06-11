نائب وزير المالية ينعى محسن عادل: نتمنى صفاته في أي مسؤول 

نعى الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور محسن عادل، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المُستجد، قائلا: "كان شخصا لديه حجم كبير من الخبرة والمعرفة والصفات الحميدة التي كنا نتمنى أن تكون بكل مسؤول، وكان حريصا على مساعدة الجميع بانكار النفس والذات، وكل ما يشغله فقط هو الصالح العام".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، والذي كان مخصص لمناقشة لمناقشة التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث نعت خلال الاجتماع اللجنة الاقتصادة وفاة "محسن عادل" واصفة الخبر بالصدمة.

وشغل محسن عادل منصب الرئيس التنفيذي لـ "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامى 2018 و2019، وكان نائبا لرئيس "البورصة المصرية".