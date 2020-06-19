مركز طبي لعلاج غير القادرين صدقة جارية على روح طبيبة الغلابة هبة خفاجة

بعد عام كامل على رحيل طبيبة الغلابة الأستاذة الدكتور هبة خفاجي أستاذة الأورام، حرص أصدقاؤها على استكمال رسالتها وتحقيق أمنيتها التي تمنتها قبل وفاتها.

مركز طبي لعلاج غير القادرين بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه افتتحه أصدقاء هبة لتقديم خدماته للمرضى بالمجان وبدأ عمله في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا لتوفير العلاج لغير القادرين.

سحر فودة صديقة طبيبة الغلابة ورئيسة مجلس إدارة المركز قالت عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هذا المركز كان فكرة طبيبة الغلابة وتوفيت قبل تحقيقها وأنهم استكلوا حلمها وقاموا بإنشاء المركز الطبي لعلاج غير القادرين.

وأشارت إلى أن إنشاء المركز شهد سهولة غير عادية وأن روح طبيبة الغلابة كانت معهم وتؤازرهم وأنهم واجهوا تسهيلات كبيرة جدًا، لافتة إلى أن المركز تم إنشاؤه بالتبرعات كصدقة جارية على طبيبة الغلابة.