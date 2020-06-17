صحة الدقهلية تخصص 200 عضو طبي للإشراف على لجان الثانوية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توفير إشراف طبي لكل لجنة امتحانات للثانوية العامة والتي ستبدأ يوم السبت القادم، ويضم 200 عضو طبي.

وقال "مكي"، خلال الاجتماع الذي عقد مع محافظ الدقهلية اليوم، لاستعراض جاهزية وانتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إن المديرية تقوم بالإشراف على مدارس القرى بينما يقوم التأمين الصحي بالإشراف على مدارس المدن.

وأشار إلى توفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان وكنترولات بعدد 5 سيارات للجان الكبرى، و60 سيارة للجان الفرعية.

ومن جانبه قال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، منهم 23 ألفا و56 طابا بشعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 طالبا بشعبة أدبي، موزعين في 152 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بجانب أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، مؤكدا أن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بجميع اللجان، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، وتوفير جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان، مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة الإسعاف وتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة امتحانات.