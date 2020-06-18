فريق طبي ينجح في غلق انفجار شرياني بالمخ بمستشفى طنطا التعليمي

أعلن د. مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمى العالمي من إجراء جراحة شديدة التعقيد لغلق تمدد شريانى منفجر بالمخ لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا.

قال د. أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، أن المستشفى التعليمى الجامعي استقبل اليوم مريض يبلغ من العمر 60 عامًا يعاني من نزيف بالمخ نتيجة انفجار تمدد شرياني بالمخ ، وعلي الفور تم غلق التمدد باستخدام ملفات حلزونية في عملية جراحية ناجحة استغرقت ساعتين.

وأوضح د. محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي، أنه تم تشكيل فريق عمل من قسم الأمراض العصبية والنفسية ووحدة القسطرة المخية فور استقبال المريض بالمستشفي ، مشيداً بدقة ومجهود الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة، والذي ضم د. حازم عبد الخالق المدرس بقسم الامراض العصبية والنفسية ومدير مركز الطب النفسي، ود. أحمد رويشة المدرس المساعد بقسم الامراض العصبية والنفسية.

وأضاف د.سليم، أن الفريق الطبي نجح أيضًا في إجراء عدد 2 قسطرة مخية ناجحة لمريضين آخرين داخل المستشفي اليوم ، موجهاً الشكر للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية د. حسن التطاوى ، وطاقم التخدير برئاسة د. هالة الجندي و د سعد محرم، وطاقم التمريض المساعد والذي ضم كل من شفق صلاح وأمنية جميل ورانيا أبو المجد ومبروكة راضي، والطاقم الفني والذي ضم كل من اسلام عبد المنعم ومجدي عرب ومصطفي سلطان.