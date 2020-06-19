مدبولي يطمئن على توافر أرصدة كافية من المنتجات البترولية والبوتاجاز

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة الموقف التنفيذي الخاص للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

واطمأن رئيس الوزراء على توافر أرصدة كافية من المنتجات البترولية وإسطوانات البوتاجاز، وزيادة المخزون منها للاستفادة من إنخفاض السعر في المرحلة الحالية.

وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بمشروعات التعاون الجارية مع شركات البترول العالمية، والتي تسهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف، مطالباً بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، لما لها من مردود ايجابى كبير على الاقتصاد المصرى.

وخلال اللقاء، ألقى الملا الضوء على أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القليلة الماضية، والتي شهدت تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة مع الإجراءات التي جرى اتخاذها لتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة.

كما عرض وزير البترول مخطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل علي مستوي الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، في كل محافظات مصر.

واختتم الملا حديثه بالإشارة إلى التطور الهام الذى حققه قطاع البترول مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 يونيو 2020 على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، وتتضمن هذه المشروعات 8 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالبحر الأحمر، إلى جانب اتفاقية للهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة (شرق أبو سنان) بالصحراء الغربية، ويتم ابرام تلك الاتفاقيات مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.