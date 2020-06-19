انهيار حائط منزل على آخر مجاور في أسيوط

انهار حائط منزل على المنزل المجاور وذلك بسبب بقيام الأول بعمل حوض سمك أعلى سطح المنزل وتسبب تسريب المياه فى حدوث تلفيات بالمنزل المجاور بجوار شيخ الأربعين بمنطقة غرب البلد بحى غرب أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار جزء من حائط على منزل مجاور دون إصابات بجوار شيخ الأربعين بمنطقة غرب البلد دائرة القسم.

وبالانتقال تبين انهيار جزئى بمنزل ملك المواطن "احمد يحيي عبدالعال "على منزل مجاور بمنزل ملك المواطن"سيد مصطفى عبدالرحمن "مما أدى إلى حدوث تلفيات و تضرر بالمنزل المجاور

وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الإنهيار قيام صاحب المنزل الأول بعمل" حوض سمك " أعلى سطح المنزل مما أدى إلى تسريب المياه بالكامل وتسبب فى انهيار جزء من الحائط وسقوط المياه والحائط على منزل الثاني.

جرى تحرير محضر بالواقعة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة