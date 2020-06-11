انهيار جزئي بمنزل في المحلة دون خسائر

تعرض منزل من طابقين لانهيار جزئي في منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر حدوث تصدعات وشروخ مفاجئة.

جرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل، وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بسقوط شرفة وسلالم بنطاق منزل سكني بشارع أحمد فهمي بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وبالتنفيذية مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، للوقوف على آخر تطورات الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.