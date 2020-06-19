"حميات الإسماعيلية": 341 مستشفى عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة

قال مدير مستشفى حميات الإسماعيلية، إنه تم التعامل مع أزمة فيروس كورونا مع نهاية شهر يناير من خلال ترصد ومتابعة العائدين من الخارج، لافتا أن مستشفيات العزل لعلاج مصابى فيروس كورونا وصل عددها فى الوقت الحالى لعدد 20 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشار خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، إلى أن 320 مستشفى انضموا مؤخرا لمستشفى الحميات بمحافظة الإسماعيلية ما بين حالات العزل والاشتباه بإجمالي 341 مستشفى حتى الآن.

وأكد أن محافظة الإسماعيلية جهزت مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى منذ شهر مارس الماضى وتلاها بعد ذلك مستشفيات عديدة تم تحويلها لمستشفيات عزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن خطوات التحويل المستشفيات الطبية لمستشفيات عزل تتم عن طريق التجهيز والتدريب على الإجراءات الوقائية للفرق الطبية لمكافحة العدوى، لافتا أن مستشفيات الاشتباه يتم خلالها متابعة الحالات التى ظهرت عليها الأعراض وتنطبق عليها حالة الإصابة ب فيروس كورونا ومن يثبت ايجابية حالاته يتم تحويله لمستشفيات العزل.

وأشار مدير مستشفى حميات الاسماعيلية إلى أن مستشفيات العزل تتطلب تدريب الأطباء على طرق التعامل مع مصابى كورونا، ومتابعة المستلزمات وجرعات الأدوية.