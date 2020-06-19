27 ساعة عمل.. "النواب" يعلن مشروعات القوانين الموافق عليها

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب تقريرا حول حصاد أعمال الجلسات البرلمانية خلال الفترة من 14 - 17 يونيو، وذكرت الأمانة أنه على مدار 4 أيام بإجمالي 27 ساعة عمل، وافق المجلس نهائيا على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، والموازنة العامة للدولة، وأقر نهائيا 8 قوانين أخرى، و3 اتفاقات، وأحال المجلس 3 قرارات جمهورية للجان النوعية لمناقشتها.

وأعلن المجلس نهائيا موافقته على مشروعات قوانين الانتخابات بأغلبية ثلثين الأعضاء، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات وشملت مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منها على حدة.

وأكد الدكتور عبد العال، خلال التصويت، أن هذه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أنه "سيتم بشكل منفرد" وذلك لتفادى أي اخطاء والعمل دائما بالاحوط، قائلا: "هذه القوانين يجب أن تكون مطهرة، والتأكد من صحة النصاب في التصويت".وقبل التصويت استجاب المجلس إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس النواب.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال أن هذه التعديلات تستهدف تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ لتكون المعاملة بالمثل؛ لتحقيق المساواة بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ووافق النواب على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فيما رفضه 7 آخرون، كما وافق النواب بالإجماع على قانون تنظيم الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق المجلس على مشروع قانون مجلس الشيوخ نهائيا والمقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس".