رئيس النواب الليبي يبحث مع سفيرة فرنسا سبل وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة

بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في اتصال هاتفي- مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير دو هيلين، تطورات الأوضاع في البلاد والمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان أوردته "بوابة أفريقيا" الإخبارية، اليوم، أن الجانبين بحثا سُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، حيث أكدا ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة، بالإضافة إلى إنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين.

وأشار البيان إلى أن الحل في ليبيا سياسي مشددا على وجوب استئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وبضرورة وقف التدخلات الخارجية واحترام السيادة الليبية والتوزيع المنصف والعادل لموارد البلاد.

من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها لمجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.