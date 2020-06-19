"الاستزراع السمكي في جائحة كورونا".. ندوة بكلية الاستزراع المائي بالعريش

تعقد كلية الاستزراع المائى والمصائد البحرية ندوة علمية حول الممارسات المهنية لتقنيات الاستزراع السمكي في ظل جائحة كورونا، وذلك بجامعة العريش.

من جهته، قال الدكتور أشرف يوسف الدكر، عميد كلية الاستزراع المائى والمصائد البحرية، أن الدورة سوف تستمر يومى السبت والأحد القادمين "بنظام أون لاين”.

وأضاف الدكتور أشرف الدكر، أن الندوة سوف تكشف عن أهدافها والتي عملت على مدار 4 سنوات في تحقيقها، والتى تتلخص فى اهمية كلية الاستزراع السمكى فى ربط الثرورة المائية بالتنمية المستدامة فى سيناء ، والعمل على تحقيق المستهدف القومى من الاستثمارات البحرية بالشكل العالمى وليس المحلى، وذلك لتحقيق توجهات الدولة فى بناء الاقتصاد الاقوى المبنى على الثقافة العلمية وربطها بالتنمية البشرية على ارض الواقع.

جاء هذا تحت رعاية الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

الجدير بالذكر ان جامعة العريش قد افتتحت قبل يومين المزرعة السمكية النموذجية، بحضور هيئة التدريش ورعاية وحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حبش النادى رئيس الجامعة.