نجل الفنان الراحل حسن حسني: والدي لم يتعامل مع شائعات وفاته على محمل الجد

تحدث هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، عن تعامل والده مع شائعات وفاته، قائلًا إنه كان لا يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، في بداية الأمر، لكنه انزعج منه بعد زيادة الشائعات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "كان بياخد الموضوع هزار، وكان يكلمني في التليفون وبيقولي مجتش تعزي ليه، لكن الشائعة الأخيرة في نوفمبر ضايقته".

وتابع: "كان دايما بيراهن على حب الناس آخر مرة قالي الناس زهقت مني ولا إيه، وعمل مداخلات وقال إنه خايف لما يموت بجد محدش يعزي فيه".

وواصل: "كنا بنتخض من الشائعات لأننا مش عايشين معاه، مرة حصلت الساعة 3، ومرة كلمته مردش، فبتبقى سخيفة".

وحول نصيحة والده له، قال: "قالي مفرطش في حب الناس".

وكشفت فاطمة حسن حسني، تاريخ الميلاد الحقيقي لوالدها، قائلةً إنه ولد في عام 19 يونيو 1936، وكان من المفترض أن يتم عام 84 هذا الشهر.