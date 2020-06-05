حفيدة حسن حسني عن جدها الراحل: كان الضهر وعمرنا ما هننساه

قالت أزهار أيمن حفيدة الفنان الراحل حسن حسني، إن جدها كان قريبًا منها بشدة، حيث كانت تتعامل معه على أنه والدها.

وأضافت خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "كان بيكلمني على طول وبيسأل عليا، حتى وإحنا خارجين، كان يكلمني ويقولي انتي فين، روحتي ولا لسه".

وتابعت: "مكنتش عاوزة أدخل مجال الفن، بس كنت مبسوطة وأنا معاه وبتفرج عليه وهو بيذاكر، وفخورة بحبه للتمثيل، وهو كان فخور بأي حاجة بنعملها، وبيدعم أي حاجة عاوزين نعملها، وكان بيساعدنا في كل حاجة، هيفضل موجود معانا وعمرنا ما هننساه".

وقال محمد هشام حسني، حفيده: "هو أول حد وعيت عليه من يوم ما اتولدت، كان موجود معايا في كل حاجة، كان بيشجعني وواقف في ضهري، كان الكبير والضهر بتاعنا".

وحول الأماكن التي كان يفضلها جده، قال: "كان بيتواجد في الجنينة أو غرفة المعيشة أو غرفته عشان يذاكر".