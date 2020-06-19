استعدادا لعودة النشاط.. 35 مراسلا أجنبيا يزورون المناطق السياحية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن هيئة تنشيط السياحة التابعة للوزارة، نظمت أمس الخميس، رحلة لمدة 3 أيام لزيارة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لنحو 35 من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية، بحضور دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

جاءت الدعوة لتعريف المراسلين على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار القاهرة، وعلى متن الطائرة وبمطاري الغردقة وشرم الشيخ وبعدد من الفنادق وبالعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص ومشاهدة تجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.

جاء في إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة الوافدة إلى مصر، في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن هذه الرحلة تعد فرصة لتعريف ممثلي وكالات الأنباء الدولية بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة على أرض الواقع لنقلها إلى دولهم، حيث إن الضوابط المكتوبة لن تعبر عن الجهود المبذولة للتأكد من دقة تنفيذ الضوابط إلا في حالة وجود المراسلين لتكون بمثابة رسالة ينقلوها لدولهم.

وتابع بيان الوزارة، "سيتم إطلاع المراسلين بشكل عملي على إجراءات السلامة الصحية الجديدة المعتمدة لاستقبال السائحين والزائرين بمختلف المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية المختلقة وفي شركات الطيران المصرية والمطارات المصرية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاع المراسلين على ضوابط السلامة الصحية والإجراءات المتبعة داخل مطار القاهرة وداخل الطائرة حيث تم منع توزيع الجرائد والمجلات، وتوزيع وجبات جافة فقط، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات.

كما قدم وزير الطيران المدني شرحا وافيا للإجراءات المتبعة بالمطار وتعقيم الحقائب، فيما تفقد "العناني" متحف الغردقة ومجموعة من الفنادق ومراكز الغوص بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء، بجانب زيارة تفقدية لمتحف شرم الشيخ.