وزير الآثار يكشف كواليس عودة حركة السياحة: ليس قرارا مصريا منفردا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن قرار عودة استئناف السياحة وتفاصيله التي أعلنت اليوم في المؤتمر تُعني أن مصر تعلن استعدادها وجاهزيتها لاستقبال السياحة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا في الوقت ذاته أن عودة حركة السياحة مرتبطة بقرار مشترك بين مصر ودول المصدرة للسياحة وليس قرارًا مصريًا منفردًا.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن قرار الدول المصدرة للسياحة يحتوي على شقين أولهما أن يتم تقييم التكلفة الاقتصادية للطرف المنظم بالطاقة الاستيعابية للطائرات ومدى جدواها له، وثانيهما قبول الدول المصدرة بتصدير السياحة من وإلى مصر.

وتابع: "عندما اتخذنا القرار قلنا لن نفتح مصر بالكامل على غرار ما لجأت إليه دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي اتخذت قراراً بفتح بلدانها بالكامل للسياحة منذ بداية يونيو الجاري، عندما اتخذنا القرار ارتأينا عدم فتح أية اماكن سياحية في منطقة وادي النيل أو أي منطقة ترتفع فيها أعداد الإصابات حتى لو كانت طفيفة".