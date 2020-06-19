إصابة مدير مستشفى دكرنس ورئيس عزل "المطرية المركزي" بكورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الدقهلية، اليوم، إصابة اثنين من الأطباء بفيروس كورونا المستجد وهما الدكتور علاء حبيب مدير مستشفى دكرنس العام، والدكتورة سلوى فرحات رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزي، خلال قيامهما بأداء أعمالهما.

وتقدم الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان له، بخالص الأمنيات لهما بالشفاء العاجل ولجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية، داعيا الله أن يتم شفاؤهم في القريب العاجل، وأن يمتعهم بدوام الصحة والعافية وأن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء.