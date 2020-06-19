"صحة الإسماعيلية": 361 إصابة بكورونا على مستوى المحافظة

أعلن الدكتورسعيد السقعان وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن الإسماعيلية سجلت 361 حالة إصابة بفيروس كورونا بنسبة 26%، مشيرا إلى أن 161 حالة خرجت من المستشفيات، وأن حالات العزل المنزلي بلغت 59 حالة من الحالات البسيطة.

وأكد أن حالات الشفاء وصلت إلى نحو 23 حالة، وحالات الوفاة بلغت 62 حالة، موضحا أن إجمالي المشتبه في إصابتهم من مواطني المحافظة وصل إلى 913 حالة، تقدم لهم الخدمة الطبية في المستشفيات.

وأوضح السقعان أن مدينة القنطرة غرب هى الأكثر إصابة على مستوى المحافظة وبها حتى الآن 47 حالة، مشيرا إلى أن الإسماعيلية يوجد بها مستشفى أبوخليفة بقوة 127 سريرا، ومستشفى الصدر في مدينة الإسماعيلية التي افتتحت في أول يونيو بقوة 60 سريرا من ضمنها 11 سرير عناية مركزة، وقسم العزل في مستشفى الإسماعيلية العام بقوة 55 سريرا من ضمنها 6 أسرة عناية مركزة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى تقديم كل الخدمات لمستشقيات العزل، ويجرى المرور يوميا على كل المستشفيات؛ لتوفير الاحتياجات، ومنها مستشفى الصدر حيث جرى توفير 114 أسطوانة احتياطي إلى جانب تانك أكسجين سعة 6000 لتر.