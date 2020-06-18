ماذا يحدث في حالة إصابة السائح الخارجي بكورونا؟ وزير السياحة يجيب

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، خلال جولته لمتحف الغردقة عن أنه بالتزامن مع عودة السياحة الخارجية أول يوليو المقبل سيتم علاج أي سائح أجنبي على نفقة الدولة وسيقيم بالفندق بالمجان إذا ثبت إصابته بكورونا خلال فترة إقامته بالفندق السياحي داخل المدن السياحية بالبحر الأحمر.

وأعلن وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، أنه إذا اشتكى أي سائح من أعراض تشابه أعراض كورونا سيقوم الفريق الطبي بالكشف الطبي عليه وسيتم عمل التحاليل اللازمة له وأذا تأكد من إصابته بأعراض كورونا سيتم تحديد حالته إذا كانت بسيطة سيتم عزله بالفندق على حساب الفندق بالمجان حتى يتم شفائه وإذا كانت حالته الصحية تستدعي نقله لمستشفى العزل سيتم علاجه على نفقة الدولة بالمجان في احد مستشفيات العزل.

وأضاف أنه سيتم تخيير السائح إذا قرر السفر سيتم نقله بالمجان إلى دولته وإذا قرر البقاء للعلاج سيتم علاجه على نفقة الدولة مؤكدا أن القرارت جاءت لزيادة الثقة للمنتج السياحي المصري ونأمل أن تنجح التجربة في باقي المدن السياحية أنحاء الجمهورية,

وكان وزيرا السياحة والطيران تفقدا اليوم مطار الغردقة الدولي استعداد لعودة السياحة الخارجية وحركة الطيران والوقوف على تنفيذ وتطبيق الأجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا ثم قام وزير السياحة بجولة لمتحف الغردقة يرافقه خالد َمحفوظ ممثل الشريك الخاص لإعادة افتتاحه استعدادا لعودة السياحة الخارجية.