بعد 58 عاما من طرحه.. لورانس العرب يعرض مجددا في بريطانيا

فيلم "أيقوني" من كلاسيكيات السينما العالمية، تم إنتاجه عام 1962، ومع مرو الزمن عليه، مازال يجذب "لورانس العرب" جمهور السينما، وعلى الرغم من مرور أكثر من 58 عاما على عرضه لأول مرة، إلا أنه تم اختياره للعرض في السينما في بريطانيا مع إعادة فتحها مرة أخرى مع مجموعة مختلفة من الأفلام، بحسب موقع هوليود ريبورتر.

لورانس العرب من إخراج ديفيد لين، ومن بطولة بيتر أوتول، أنتوني كوين، أليك غينيس، وغيرهم مجموعة من النجوم، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 15 مليون دولار.

عرض الفيلم يوم 11 ديسمبر 1962، وحقق أرباحا تخطت الـ 45 مليون دولار، وترشح لعدد كبير من الجوائز.. منها 10 ترشيحات أوسكار وحصد منها 7.. وهي أفضل فيلم، أفضل مخرج، تصوير سينمائي، فن الديكور، صوت، مونتاج، وموسيقى.

وترشح لورانس العرب لـ9 جوائز جولدن جلوب، وحصد منها 6، كما ترشح لخمس جوائز بافتا، وحصد منها 4، وتقييمه على موقع السينما IMDB يساوي 8.3 من 10.

وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الأولى عندما نجح قائد إنجليزي في توحيد وقيادة القبائل العربية المتنوعة.

مخرج الفيلم ديفيد لين، توفى عام 1991، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، في لندن، وأخرج خلال مسيرته الفنية 19 فيلما، وشارك في إنتاج 29.. وكتب 10 أعمال.

وترشح ديفيد لين لـ 11 جائزة أوسكار، وحصدها مرتان الأولى عن فيلم The Bridge on the River Kwai عام 1858، والثانية عن فيلم لورانس العرب عام 1958.

ويعتبر لورانس العرب أول ظهور لعمر الشريف في هوليود، بعد سلسلة نجاحات في السينما المصرية، وترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور مساعد، وحصد عنه جائزتي جولدن جلوب، كما شارك عمر الشريف بعدها في فيلم دكتور زيفاجو وحصد عنه ثالثة جائزة جولدن جلوب له.

أما النجم أنتوني كوين، فترشح لجائزة أوسكار 4 مرات، وحصدها عن دوره المساعد في فيلم Viva Zapata! عام 1953، بالإضافة إلى أنه حصدها عام 1956 عن دوره المساعد في فيلم Lust for Life، ورحل أنتوني كوين عن الحياة عام 2001 عن عمر ناهز 56 عاما.

وضم لورانس العرب عدد آخر من نجوم هوليوم منهم بيتر أوتول، الذي رحل عن الحياة عام 2013 عن عمر 81 عاما، وشارك في 99 عملا فنيا، ترشح خلالها لـ 8 جوائز أوسكار.

أما الممثل أليك غينيس، رحل عن الحياة عام 2000 عن عمر ناهز 86 عاما، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات وحصدها مرة، كما كرمته أكادايمية فنون وعلوم الصور المتحركة نظرا لتطوير فن السينما من خلال مجموعة من العروض المميزة التي لا تنسى.. وذلك عام 1980.