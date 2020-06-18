محافظ المنوفية لـ"الوطن": شفاء 780 من المصابين بفيروس كورونا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن آخر إحصائيات رسمية أوضحت محافظة المنوفية تحتل المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية في إعداد الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن مديرية الصحة تابعت القادمين من خارج مصر والعاملين بقطاع السياحة والفنادق منذ بداية انتشار الفيروس بعدد يصل إلى 7305 مواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من متابعة 6591 مواطنا لمدة 28 يوما.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إجمالي حالات الاشتباه في محافظة المنوفية وصلت إلى 4194 مواطنا، موضحا أن عدد الحالات السلبية في المحافظة وصلت إلى 1910 حالات سلبية، مؤكدا أن حالات الشفاء التي خرجت من مستفيات العزل بالمنوفية وصلت إلى 780 مواطنا.

وتابع أن محافظة المنوفية أطلقت موقع إلكتروني تابع للمحافظة لبيان أعداد الأسرة الشاغرة في مستشفيات العزل الصحي وعدد الأسرة المشغولة من المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن محافظة المنوفية لا تتواني عن تقديم خدمة جيدة المصابين ومتابعة الوضع الصحي في المحافظة بشكل منتظم.