"تعليم المنوفية" تواصل استلام وتوزيع معدات وأجهزة التعقيم وتجهيز مقار اللجان

واصلت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إستلام و توزيع معدات واجهزة التعقيم وأدوات الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتى تنطلق يوم الاحد 21 من يونية الجارى.

هذا وقد أكد الدكتور أحمد سويد وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة على أن الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة قامت بإستلام العبوات المغلقة من الكمامات الطبية والقفازات التي سيتم توزيعها على الملاحظين والمراقبين وجميع العاملين باللجان علاوة على اغطية الأحذية التي سيتم توزيعها علي الطلاب والمعلمين عند دخول اللجان .

كما أكد أنه قد أصدر توجيهاته لمديري عموم الادارات التعليمية بالمحافظة بتطهير وتعقيم المدارس قبل تسليمها كلجان وأثناء انعقاد الامتحان قبل دخول الطلاب اللجان وبعد الانصراف منها كاجراء احترازي وقائي ، مشيراً إلى أن جميع الإدارات انتهت من تركيب وتجهيز وتجربة بوابات التعقيم والتطهير على مداخل جميع اللجان استعدادا لاستقبال العاملين باللجان بدء من يوم الجمعة 19/ 6 والطلاب يوم الاحد 21 /6 .

وأضاف بأن خطة الاستعدادات لامتحانات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل ، وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج .

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان والتأكد من نظافتها لإستقبال الطلاب ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من خلال تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بلجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة للحد من إنتشار فيروس كورونا وعدم نقل العدوى بين الطلاب حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكداً على إستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور علي المدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا واعداد تقرير بهذا الشان ، مشددا علي التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات .