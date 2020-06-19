موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم لقاء منافسات "لا ليجا" الذي يجمع فريقي برشلونة وإشبيلية، اليوم الجمعة 19 يونيو الحالي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مباريات إياب الدوري الإسباني.

موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة

وتقام مباراة إشبيلية ضد برشلونة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة

ويمكن مشاهدة مباراة إشبيلية ضد برشلونة، على قناتي beIN Sports HD 3، وbeIN Sports Connect بتعليق حفيظ دراجي، ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا الإسباني خوزيه لويس جونزاليس.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني منفردًا برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز بـ20 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 5، متفوقًا بذلك بفارق نقطتين فقط على غريمه التقليدي وملاحقه الأول ريال مدريد، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز بـ14 مباراة والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 6.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

ويقود الأرجنتيني ليونيل ميسي تشكيل برشلونة المتوقع، بينما من المرجح أن يكون المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بديلا في مباراة الليلة، ويعتمد كيكي سيتين مدرب البارسا على طريقة 4-3-3، ويتكون من:

حارس المرمى: أندريه تير شتيجين

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرار بيكيه، رونالد أراوخو، جوردي ألبا

خط الوسط: أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، آرتور ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، برايثويت، أنطوان جريزمان