فيديو.. ماكرون يلتقي جونسون في لندن "دون مصافحة"

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، لكنه لم يتمكن من مصافحته بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كان ماكرون وصل لندن، أمس، في ذكرى الخطاب التاريخي للجنرال الفرنسي، شارل ديجول من العاصمة البريطانية، الذي دعا فيه الفرنسيين لمكافحة النازيين، عام 1940، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وذلك في أول زيارة خارجية يجريها منذ تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

كما يمنح ماكرون خلال الزيارة وسام جوقة الشرف إلى المملكة المتحدة، "تكريماً للشجاعة الهائلة التي أظهرها البلد بأسره والشعب"على حد تصريحاته، مما يجعلها المدينة السابعة (لندن) عالميا التي تحظى بأعلى وسام استحقاق وطني في فرنسا.